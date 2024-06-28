Biran Damla Yılmaz: Tatilde yalnız olmayacağım
27'nci yaş gününü Etiler'deki bir mekânda arkadaşlarıyla birlikte kutlayan Biran Damla Yılmaz, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu; "Bu yaz hem yurt içinde hem de yurt dışında tatil yaparak hakkını vereceğim. Tatilde yalnız olmayabilirim. Genç kadınım, tabii ki hayatımda birisi olacak"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Biran Damla Yılmaz, 27'nci yaş gününde arkadaşlarıyla birlikte Etiler'deki bir mekânda kutladı. Yılmaz'ın doğum günü kutlamasına; Sevda Erginci, Melisa Doğu ve Umut Kurt gibi ünlü isimler katıldı.
"BENİM İÇİN YORUCU BİR YIL OLDU"
Kutlama öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biran Damla Yılmaz; "Benim için güzel ve yorucu bir yıl oldu. Çok güzel ve eğlenceli işler yaptık. Çok özel anılar biriktirdim. Daha güzelleri hepimizin olsun" ifadelerini kullandı.
"HAYALİM OYUNCU OLMAKTI"
Çocukken oyunculuğa dair kurduğu hayalleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunan Biran Damla Yılmaz; "Çocukken tek bir hayalim vardı. Hep diyordum, 'Oyuncu olacağım. Çalışıp kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Güçlü bir kadın olacağım.' 18 yaşıma geldiğimde 'Ben bunu hayal etmiştim ve oldu' dedim" dedi.
"GENÇ KADINIM, TABİİ Kİ HAYATIMDA BİRİ OLACAK"
Tatil planlarından da bahseden oyuncu; "Vallahi arkadaşlar bütün kış çalıştım. Bu yaz hem yurt içinde hem de yurt dışında tatil yaparak hakkını vereceğim. Tatilde yalnız olmayabilirim. Genç kadınım., tabii ki hayatımda birisi olacak" ifadelerini kullandı.