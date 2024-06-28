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        Haberler Yaşam Gözünüzden bir şey kaçmadığını mı düşünüyorsunuz: Bu bulmacalarla kendinizi test edin!

        Gözünüzden bir şey kaçmadığını mı düşünüyorsunuz: Bu bulmacalarla kendinizi test edin!

        Bir şeyleri bulma yeteneğimiz, bir nesneyi nasıl hatırladığımız ve o anda ne gördüğümüzle bağlantılıdır. Bu yüzden bu tür oyunlar ve bulmacalar beyin gücünüzü test edebilir ve aynı zamanda sizi eğlendirebilir. Peki, siz bu bulmacalardan kaç tanesini çözebileceğinizi merak ediyor musunuz? İşte, çözülmesi o kadar da kolay olmayacak 9 mantıksal bulmaca!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:00
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        1

        Görsellerde gizlenmiş hataları bulmak, hem eğlenceli hem de zihinsel becerilerinizi geliştiren bir aktivite. Dikkatinizi ve gözlem yeteneğinizi test etmek için bu tür bulmacalar iyi olabiliyor. Sizler için derlediğimiz görsel bulmacalar, gizli hataları keşfetmenizi bekliyor. Her bir görselde saklı olan kusurları bulmaya çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Şimdi dikkatli olup bu görsellerdeki hataları keşfedebilirsiniz! İşte, detaylar...

        2

        1. soru: Bu iki kişiden hangisi yalnız yaşamıyor?

        3

        Cevap: Sağdaki kişinin banyosundaki bardakta ekstra bir diş fırçası daha var bu yüzden o kişinin birlikte yaşadığı birisi var.

        4

        2. soru: Önümde araba var, arkasında at var. Ben neredeyim?

        5

        Cevap: Bir at arabasına biniyorsunuz.

        6

        3. soru: Karlı bir günde hırsızlık oldu ama herkes evde olduğunu iddia etti. İçlerinden biri yalan söylüyordu. Hırsız hangisi?

        7

        Cevap: Rick yani sol alt görseldeki kişi, kar yağıp biriktikten sonra geri gelmiş. Diğer kişilerin arabalarını park ettikleri kısım düz çünkü kar arabalarının üstüne yağdı dolayısıyla arabanın alt kısmında kar çok birikemedi. Yani hırsız Rick.

        8

        4. soru: Görselde nasıl bir sorun bulunuyor?

        9

        Cevap: En sağ alttan ikinci görselde tek boynuzlu atın yelesindeki yıldızlar eksik.

        10

        5. soru: Hangi kadın daha fazla su taşıyor?

        11

        Cevap: Öndeki kadının sağda yer alan kovası delik bu yüzden yol boyunca döküleceği için arkadaki kadın daha fazla su getirir.

        12

        6. soru: Görseldeki yanlışlık nerededir?

        13

        Cevap: Çocuğun yaptığı kumdan kalenin üzerinde olması gereken bayrak flaması, kovanın üzerinde duruyor.

        14

        7. soru: Görselde toplam kaç karpuz var?

        15

        Cevap: Ortadaki yarım karpuzlar çeyrek olarak, çeyreği eksik köşedeki karpuzlara bölüştürüldüğünde toplamda 5 karpuz ediyor.

        16

        8. soru: Görseldeki kişilerden hangisi evden gizlice çıkıp tekrar eve dönmüştür?

        17

        Cevap: En sağdaki kadın topuklu ayakkabılarıyla birlikte yatakta uzanıyor, yani eve sonradan girdiği belli oluyor.

        18

        9. soru: Bu tişörtte kaç delik var?

        19

        Cevap: Toplamda 8 delik bulunuyor.

        Kaynak: Bright Side

        Fotoğraf kaynakları: Bright Side

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