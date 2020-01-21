HABERTURK.COM

Pazartesi akşamlarının zirvesindeki Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünün final sahnesinde öfkesi giderek büyüyen Yamaç, Çağatay’ın kapanına adım adım yaklaştı.

Yamaç, Çağatay’ın acımasız planı karşısında kurşunların hedefi olurken, Çağatay zaferinin tadını çıkardı. Mahsun’un Yamaç’ı kamyonetle ölüme gönderdiği sırada “Vartolu’nun selamı var!” sözleri dikkat çekti.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #KİMİNYANINDASIN DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.67 izlenme oranı (rating),19.44 izlenme payı (share),AB’de 7.15 izlenme oranı (rating),15.79 izlenme payı (share) ve Total’de 9.36 izlenme oranı (rating),19.02 izlenme payı (share) elde etti. #kiminyanındasın etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat 30 dakika dünyada ise 5 saat 35 dakika TT listesinde kaldı.

SELİM VE YAMAÇ’IN DUYGU YÜKLÜ HESAPLAŞMASI!

Mahsun ve Yücel’i de yanına alan Çağatay, Yamaç’ın son hamlesinin üstüne anlaşabileceğini düşündüğü Selim Koçovalı’yla görüşmek istedi. Selim’le görüşen Çağatay, altınlarını bir kez de ondan geri istedi. Bunun üzerine Yamaç’ın karşısına çıkan ve onu durdurmak isteyen Selim, kardeşinin ne yaşadığını anlamaya çalıştı. Selim, Yamaç’ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşirken, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma izleyenleri derinden etkiledi.

Çağatay Erdenet, Selim’den geri çekilmelerini istiyor;

Selim ve Yamaç’ın duygu yüklü hesaplaşması;

YAMAÇ, ŞENOL’UN ÖLÜMÜYLE SARSILDI!

Yamaç’ın yanı sıra ailesini ve mahalleyi korumaya çalışan Selim, Akın’dan yardım isteyerek ekran başındakileri şaşırttı. Büyük sırrı öğrenen Vartolu ise Yamaç’ın karşısına çıkmaya hazırlandı. Savaşarak kaybedeceğini söyleyen Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken, Şenol’un kaybıyla derinden sarsıldı.

Çukur merakla beklenen yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!