Yapı Kredi, Türkiye’de WhatsApp üzerinden müşterilerine hizmet sunmaya başladı. Bu yenilik ile Yapı Kredi müşterileri taleplerini mobil cihazlarından bankaya WhatsApp mesajı olarak iletebilecek, hizmet ve ürünler hakkında detaylı bilgi alabilecek.

Kullanıcılar, WhatsApp onaylı kurumsal hesap üzerinden, yapay zeka tabanlı chatbot ile veya müşteri temsilcileriyle görüşebilecek. Yapı Kredi müşterilerinin WhatsApp servisinden hizmet alabilmeleri için 08502220444 nolu hattı telefonlarına kaydetmeleri gerekecek.

‘BANKACILIK BOT'UNU WHATSAPP'A ENTEGRE ETTİK’

Banka olarak dijital stratejileri çerçevesinde sundukları WhatsApp servisini değerlendiren Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Tüm platformlarımızı ve altyapımızı dijital dönüşüme öncülük edecek şekilde yeniliyoruz. Mobil bankacılık uygulamamız Yapı Kredi Mobil’i, ‘bankamızın uzaktan kumandası’ olarak konumlandırıyoruz. Bu doğrultuda dijital dönüşüm stratejimizde önemli bir yere sahip olan yapay zeka teknolojileri üzerine çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz” dedi.

Yakup Doğan, şunları söyledi: “Yapay zeka alanında attığımız adımlardan biri olarak Facebook Messenger üzerinden müşterilerimizle iletişim kurduğumuz, Türkiye’nin ilk banka chatbot’u 'Bankacı Bot' uygulamamızı WhatsApp’a entegre ettik. WhatsApp uygulama programlama arayüzlerini kullanarak bankamız servisleri ile entegre bir servis geliştirdik. Yapı Kredi bankacılık dünyasında, detaylı bilgiye ihtiyaç duyulan noktalarda WhatsApp üzerinden de onaylı kurumsal hesabımızla müşterilerimizin yanında olacağız. Yapı Kredi WhatsApp servisinde müşterilerimiz bankamız hizmetlerine bir mavi tik uzaklıkta olacak.”

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