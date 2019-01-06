Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Kırkmeşe köyü yakınlarında, edinilen bilgiye göre köy sakinleri kaçak avlananlar tarafından boynundan vurulan bir dağ keçisini buldu. Vatandaşlar yaralı hayvanı alarak yakında bulunan Mutu Jandarma Karakolu'na götürdü. Karakolda Mehmetçik yaralı hayvana ilk müdahaleyi yaparak yaralanan hayvanın boynunu sardı.

KAÇAK AVCILAR ARANIYOR

İHA'da yer alan habere göre daha sonra durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'ne bildirildi. Yaralı hayvan, ekiplerin yaptığı istişarede bölgenin yakın olduğu Erzincan'a götürülerek tedavi altına alındı. Öte yandan kaçak avlanan ve hayvanı yaralayan şüphelilerin tespiti için çalışma yapıldığı bildirildi.

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