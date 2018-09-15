Kenan Taşkın'ın haberine göre, Trabzon'un Arsin ilçesi Yalı Mahallesi'nde oturan 80 yaşındaki Ayşe Değirmenci, 3 gün önce evde oturduğu sırada evinin camına bir Doğan çarptı. Yere düşen Doğanı fark eden Değirmenci, yaralı haldeki kuşu eve getirdi. Kuşa balkonda bir yuva yapan yaşlı kadın, 3 gün boyunca Doğan'a baktı.



YETKİLİLERE TESLİM ETTİ



Yaralı Doğan'ın biraz iyileşmesi üzerine yakınlarının yardımıyla Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Koruma Şubesi'nin elemanlarına haber veren Değirmenci, gelen yetkililere 3 gün boyunca baktığı yaralı Doğan'ı teslim etti. Yaşlı kadın yaralı hayvanı teslim ederken yetkilileri, "3 gündür gözüm gibi bakıyorum ölmesin, iyileştirin onu" diye uyardı.

Yaralı Doğan'ın tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.



"ZORLA YEMEK YEDİRDİM"

Doğan'a balık, et, lahana ve ot yedirmeye çalıştığını belirten Ayşe Nine, "Lokmaları zorla ağzına sokuyordum. Birkaç kez elimi de ısırdı ama zor da olsa onu besledim. Şimdi biraz kendine geldi yürüyor, kanatlarını açıyor. Ama yine de uçamıyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ