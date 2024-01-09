Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba 2024 (yarın) Ankara'da okul var mı, yok mu, kar tatili olacak mı?

Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba 2024 (yarın) Ankara'da okul var mı, yok mu, kar tatili olacak mı?

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Türkiye yavaş yavaş karlı havanın etksini giriyor. Meteoroloji ve AKOM'un, Marmara ve İstanbul'da kar uyarısı ve sıcaklıkların 8-10 derece düşmesinin ardından yılın ilk karı İstanbul'da Beylikdüzü ilçesine yağdı. Trakya'da Tekirdağ ve Edirne'de de kar yağışıyla kentler beyaza büründü. Aynı şekilde yarın Ankara'da da karla karışık yağmur bekleniyor. Peki, yarın Ankara'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba günü Ankara'da okul var mı? İşte, detaylar...