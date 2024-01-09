Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba 2024 (yarın) Ankara'da okul var mı, yok mu, kar tatili olacak mı?

        Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba Ankara'da okul var mı?

        "Yarın Ankara'da okullar tatil mi?" sorusu milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Düşen sıcaklıklar ve Türkiye'de yer yer kendini gösteren karlı havanın eğitimi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Ankara'da yarın karla karışık yağmur etkili olacak. Peki, yarın (10 Ocak Çarşamba) Ankara'da okullar tatil mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 19:02 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye yavaş yavaş karlı havanın etksini giriyor. Meteoroloji ve AKOM'un, Marmara ve İstanbul'da kar uyarısı ve sıcaklıkların 8-10 derece düşmesinin ardından yılın ilk karı İstanbul'da Beylikdüzü ilçesine yağdı. Trakya'da Tekirdağ ve Edirne'de de kar yağışıyla kentler beyaza büründü. Aynı şekilde yarın Ankara'da da karla karışık yağmur bekleniyor. Peki, yarın Ankara'da okullar tatil mi? 10 Ocak Çarşamba günü Ankara'da okul var mı? İşte, detaylar...

        2

        YARIN (10 OCAK ÇARŞAMBA) ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Ankara'da 10 Ocak Çarşamba günü yani yarın karla karışık yağmur bekleniyor. Ancak yarın (için Ankara'da okulların tatil olacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ankara'da okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılırsa haberimize ekleyeceğiz.

        3

        BUGÜN (9 OCAK SALI) ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

        Bugün 9 Ocak günü Ankara'da okulların tatil olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılması halinde haberimize ekleme yapacağız.

        4
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        İlk 11 belli oldu!
        İlk 11 belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk