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        Haberler Yaşam Yarın hava nasıl olacak? 27-28 Nisan hafta sonu hava durumu raporu

        Yarın hava nasıl olacak? 27-28 Nisan hafta sonu hava durumu raporu

        Meteoroloji'den hava durumu raporu uyarıları takip ediliyor. Hafta sonu için plan yapacak olan vatandaşlar yarın hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte MGM uyarısıyla hafta sonu hava durumu tahminleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 17:41 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:41
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        Türkiye'de bu aralar değişken hava durumu ön plana çıkıyor. Ilık hava zaman zaman kendini yağmura veya rüzgâra bırakıyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, 27-28 Nisan Türkiye genelinde hava durumu...

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        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yarın, yurt geneli parçalı bulutlu, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimleri yağışlı geçecek. İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde toz taşınımı görülecek.

        Pazar günü, yurt geneli paçalı bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Marmara, İç Anadolu'nun iç ve doğu kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı yağışlı geçecek.

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        ÇÖL TOZU NE ZAMAN GELECEK, NE KADAR SÜRECEK?

        Tekirdağ'dan giriş yapan çöl tozu yurdun batı ve iç kesimlerinde tam 3 gün boyunca etkili olacağı biliniyor. Gelecek hafta çöl tozunun etkisi gideceği tahmin ediliyor.

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