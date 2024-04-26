Mehmet Ayan yazdı: Sıcak sonuç

G.Saray’ın iyi tarafları ise Barış Alper Yılmaz ile sonucunu alamasa da yaptığı heyecan verici hücumlardı. İddiamı tekrarlıyorum. Bu oyuncu eğer Almanya, Hollanda türü bir yerde altyapı eğitimi alaydı, tıpkı Kerem Aktürkoğlu gibi 40 milyon Euro bonservisten başlarlardı 20 yaşlarına…