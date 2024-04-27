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        Haberler Ekonomi Para Son dakika haberi Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi - Para Haberleri

        Son dakika haberi Lokanta ve kafelerde yiyecek ve içecek KDV'leri yükseldi

        Resmi Gazete'de yayımlanan kararla lokanta ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerde yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV de yüzde 20'ye çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 00:59 Güncelleme: 27.04.2024 - 01:32
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        Lokanta ve kafeler için KDV artışı kararı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan kararla lokanta ve kafelerde satılan yiyecek ve içeceklerde yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV de yüzde 20'ye çıkarıldı.

        Ayrıntılar geliyor...

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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