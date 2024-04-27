Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı

        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı

        Aydın'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 25 yaşındaki İlknur Araz ağır yaralanmıştı. Genç kadın 5 gün sonra yaşam mücadelesini yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 00:17 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan İlknur Araz (25), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaza, geçen pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Ömerbeyli yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünden gelmekte olan Hüseyin A. (27) yönetimindeki 20 D 7180 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Ertuğrul T. (44) yönetimindeki 09 ALA 850 plakalı otomobil arkadan çarptı. Arkadan gelen İrfan T. (42) yönetimindeki 48 YZ 414 plakalı TIR da 09 ALA 850 plakalı otomobile çarptı.

        Fotoğraf: DHA

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        3 aracın karıştığı kazada 20 D 7180 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin A. ile aynı otomobile yolcu konumunda bulunan İlknur Araz (25) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlknur Araz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen, kazadan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

        Fotoğraf: DHA

        Diğer yaralı Hüseyin A.’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Galatasaray rekor üstüne rekor kırdı
        Arda Güler golünü attı!
        Arda Güler golünü attı!
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        ABD'de Gazze protestoları devam ediyor
        Sıcak sonuç
        Sıcak sonuç
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Aslan virajı döndü!
        Aslan virajı döndü!
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        'Halsizlik' için gitti canından oldu
        3. Charles göreve geri dönüyor
        3. Charles göreve geri dönüyor
        Yaşlı çifti ölüm ayırdı
        Yaşlı çifti ölüm ayırdı
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Stoltenberg'den Rusya'ya: Kabul edilemez
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Marmara Denizi'nde bulunmuştu! Batuhan A gemisinin mürettebatı çıktı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!