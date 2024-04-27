25 yaşındaki İlknur, hayata tutunamadı
Aydın'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 25 yaşındaki İlknur Araz ağır yaralanmıştı. Genç kadın 5 gün sonra yaşam mücadelesini yitirdi
Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan İlknur Araz (25), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, geçen pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Ömerbeyli yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünden gelmekte olan Hüseyin A. (27) yönetimindeki 20 D 7180 plakalı otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Ertuğrul T. (44) yönetimindeki 09 ALA 850 plakalı otomobil arkadan çarptı. Arkadan gelen İrfan T. (42) yönetimindeki 48 YZ 414 plakalı TIR da 09 ALA 850 plakalı otomobile çarptı.
Fotoğraf: DHA
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
3 aracın karıştığı kazada 20 D 7180 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin A. ile aynı otomobile yolcu konumunda bulunan İlknur Araz (25) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf: DHA
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İlknur Araz, hastanede yapılan müdahalelere rağmen, kazadan 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Diğer yaralı Hüseyin A.’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.