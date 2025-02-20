Yarın hangi illerde okullar tatil? 21 Şubat Cuma kar tatili olan iller listesi
Şubat ayının sonlarına yaklaşırken, Sibirya soğuklarının etkisiyle Türkiye genelinde kar yağışı yoğunlaştı. Altay Kar Fırtınası'nın etkisi altına giren birçok şehirde beyaz örtü kendini gösterirken, İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte ulaşımda aksamalar yaşandı. Bu durum, öğrenciler ve veliler arasında "21 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?" sorusunu gündeme getirdi. Yetkililerden gelecek açıklamalar merakla beklenirken, kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Peki, Yarın okullar tatil mi, 21 Şubat Cuma hangi illerde okullar tatil? İşte 21 Şubat Cuma kar tatili olan iller listesi...
Türkiye, kış mevsiminin en sert günlerini yaşamaya devam ediyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı ülke genelinde etkisini hissettiriyor. Özellikle İstanbul ve çevresinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, öğrenciler ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji raporları, 21 Şubat Cuma günü kar yağışının devam edeceğini gösterirken, valiliklerden gelecek resmi duyurular büyük bir merakla bekleniyor. İşte detaylar...
METEOROLOJİ 20 İLİ SARI KOD İLE UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda; İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi ve yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
SARI KODLA UYARILAN 20 İL
Sarı kodlu uyarı yapılan 20 il şu şekilde;
Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.
İSTANBUL'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul'daki tüm okulların 21 Şubat günü de tatil edildiğini açıkladı.
BURSA
Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, yarın eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacak.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir (1) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir (1) gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.
MUŞ
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeye göre, kentte karın etkisini sürdüreceği ifade edildi. Açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde üniversiteler hariç, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 21 Şubat Cuma ara verildiği belirtildi.
Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler ile anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ORDU
Ordu'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun karın etkisini sürdürdüğü, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.
İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği ifade edilen açıklamada, hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SİNOP
Sinop’ta, kar nedeniyle il genelinde yarın için eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği vurgulandı.
Açıklamada bu kapsamda önleyici tedbir olarak il genelindeki tüm okullarda 21 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verildiği kaydedildi.