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10 Kasım Cuma günü yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlenecek. 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığına dair araştırmalar yapılırken bir yandan da 10 Kasım'da okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu oldu. İşte "10 Kasım'da okullar var mı, yarın ders işlenecek mi?" sorularının yanıtları ile konuyla ilgili merak edilenler...