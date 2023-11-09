Yarın PTT açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım'da yarın PTT kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

Yarın PTT açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım'da yarın PTT kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

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Her yıl olduğu gibi bu 10 Kasım'da Ulu önder Atatürk saygı, özlem ve minnetle anılacak. 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü sebebiyle yurdun dört bir tarafında anma törenleri düzenlenecek. Peki, yarın PTT açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım'da yarın PTT kaça kadar açık? İşte, konuya ilişkin detaylar...