Yarın PTT açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım'da yarın PTT kaça kadar açık?
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 85 sene geçti. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü sebebiyle yarın tüm Türkiye'de çeşitli törenler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda "Yarın PTT açık mı, çalışıyor mu?" sorusu gündeme geldi. İşte, 10 Kasım yarın PTT çalışma saatleri...
Her yıl olduğu gibi bu 10 Kasım'da Ulu önder Atatürk saygı, özlem ve minnetle anılacak. 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü sebebiyle yurdun dört bir tarafında anma törenleri düzenlenecek. Peki, yarın PTT açık mı, çalışıyor mu? 10 Kasım'da yarın PTT kaça kadar açık? İşte, konuya ilişkin detaylar...
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma veya Atatürk Haftası olarak farklı isimlerde kutlanıyor. 10 Kasım 1938 yılında Atatürk'ün vefatının ardından Ulusal Yas ilan edilmiştir. 10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu yıl 10 Kasım cuma gününe denk gelmektedir.
10 KASIM PTT AÇIK MI, KAPALI MI?
PTT sadece resmi tatillerde kapalı oluyor. 10 Kasım gününün resmi tatil olarak sayılmaması sebebiyle yarın PTT normal mesai saaatlerinde çalışacak.
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT, belirli çalışma saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Haftanın beş günü hizmet veren kuruluşun çalışma saatleri sabah 08.30 ile 17.30 arasındadır. Öğle saatlerinde mola nedeniyle kurum kapanır. Mola saatleri ise 12.30 ile 13.30 arasındadır. 13.30’dan sonra tekrar kurumun kapıları açılır.