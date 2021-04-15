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Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası hayran bıraktı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'nün drone ile çekilen fotoğrafında ortaya çıkan görüntüsü hayran bıraktı. Göle giren su kaynakları bir ağacın dallarını andırdı

Hayrete düşüren görüntü! Drone ile görüntülendi - Haberler
Hayrete düşüren görüntü! Drone ile görüntülendi
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DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından drone ile görüntülenen Yarışlı Gölü'ne giren su kaynakları bir ağacı andırdı.

DHA'nın haberine göre Tamer Yılmaz sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Yarışlı Gölü sığ bir göldür ve her yıl az su tutar. Göle giren su kaynaklarının olduğu (fotoğraftaki) yerler daha da sığdır ve her yıl yaz ve sonbahar mevsimlerinde benzer şekiller oluşur. Yani özellikle bu oluşum mevsimseldir. Su kaynaklarının azalmasıyla Burdur Yarışlı Gölü'nde oluşan doğa harikası" notuyla paylaştı.

Fotoğraf binlerce beğeni aldı ve çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

YARIŞLI GÖLÜ

Burdur'un, Yeşilova ilçesi sınırlarında yer alan Yarışlı gölü, Harmanlı, Yarışlı, Sazak, Kocapınar ve Düğer köyleri arasında, genişliği 16 km², derinliği 4 m olan karstik göldür. Göl içinde küçük bir ada yer alır. Göl sodyum fosfat, sodyum klorür ve sodyum sülfat açısından zengin olduğu için suları acıdır. Kümbet, Yarışlı, Kirse pınarları, Kadınca suyu, Başkuyu çayı ve yağışlarla beslenir.

Derelerin göle karıştığı alanlarda bitki örtüsü gelişmiştir. Göl canlı hayatı acısından zayıftır, dere ağızlarında yalnızca dişli sazan balığı yaşar. Göl suları yazın iyice kurumakta, tuzlu bataklığa dönüşmektedir.

Yarışlı gölünün doğusundaki yarımadada M.Ö 6. yüzyıldan kalma Tymbrianassus Antik Şehri bulunur.

Yarışlı'da dünyada tehdit altında olan Dikkuyruklar kışlamaktadır. Ayrıca Angıtlar kışlamak için, flamingolar ise göç sırasında alanı kullanmaktadır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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