Yasa dışı bahis soruşturması: Üç fenomene daha üçer yıla kadar hapis talebi

Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin tutuklu sosyal medya fenomenleri Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılığın şüphelilere yönelik ayrı ayrı hazırladığı iddianamelerde, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.