Yasağa uymadı, cansız bedeni bulundu

Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan Iraklının cansız bedeni bulundu Sakarya'da, önceki gün yasak olmasına rağmen denize girip, kaybolan Irak uyruklu Jabbar Al Zaıdawı'nın cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana gelen olayda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen 1'i kadın 3 kişi, denize girdi. Ancak grup, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

2 KİŞİ KURTARILDI

Cankurtaranlar ve çevredekiler 2 kişi denizden çıkarırken, Jabbar Al Zaıdawı (28) ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, AFAD, jandarma ve cankurtaran ekipleri Zaıdawı için arama çalışması başlattı.

BUGÜN SU YÜZEYİNDE GÖRÜLDÜ

Bugün, sabah saatlerinde Zaıdawı, hareketsiz halde su yüzeyinde görüldü. Cankurtaranlar tarafından fark edilen Jabbar Al Zaıdawı kıyıya çıkarıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Zaıdawı'nın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.