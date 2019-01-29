Yasak Elma 30. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Yasak Elma'da gören Zeynep, Alihan’dan tamamen ümidini keser. Alihan ise geçmişin intikamı ve Zeynep arasında sıkışıp kaldı. Yıldız, Zehra ve Kemal’in evliliğini engellemek için elinden geleni yaptı. Yıldız, kendisi gibi bu evliliği istemeyen sürpriz ismin varlığını öğrenince şaşkına döndü. Yasak Elma 31. yeni bölüm fragmanı ve 30. son bölüm özeti haberimizde.

YASAK ELMA 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Alihan’ı Ender’in kapısında gören Zeynep, Alihan’dan tamamen ümidini keser. Alihan ise geçmişin intikamı ve Zeynep arasında sıkışıp kalmıştır. Zehra ve Kemal’in evliliğinin ertelenmesi Halit’in işine gelmez ve evlenmeleri konusunda baskı yapar. Halit kendi için bu evliliğin olmasını isterken, Yıldız engellemek için elinden geleni yapar.

Yıldız, kendisi gibi Zehra ve Kemal evliliğini istemeyen sürpriz bir ismin varlığını öğrenince şaşıracaktır.