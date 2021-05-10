Yasak Elma dizisinin sevilen karakterlerinden Şahika geçen hafta yayınlanan bölümde öldü. Güzel oyuncunun daha önce de diziden ayrılacağı iddia edilmiş ancak ayrılmamıştı. Peki Yasak Elma Şahika neden öldü? Nesrin Cevadzade diziden neden ayrıldı? İşte merak edilenler...

YASAK ELMA ŞAHİKA NEDEN ÖLDÜ? NESRİN CAVADZADE DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Yasak Elma'nın 109. bölüm fragmanında Şahika'nın tabutu görüldü. Nesrin Cavadzade konuyla ilgili, "Bütün güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Efsaneler ölmez." açıklamasını yaptı.

Yasak Elma dizisinin Şahika’sı Nesrin Cavadzade, diziden ayrıldığı yönündeki iddiaları doğrulayarak, yeni projelerine ilişkin, "Çok büyük sürprizlerim olacak" açıklamasında bulundu.

Öten yandan Nesrin Cevadzade'nin dizinin yönetmeni ile tartıştığı ve bu nedenle diziden ayrıldığı iddia edildi.