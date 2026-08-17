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        Haberler Yaşam Fethiye-Kaş ile Kuzey Ege'de belirlenen sahalar 'Deniz Milli Parkı' ilan edildi

        Fethiye-Kaş ile Kuzey Ege'de belirlenen sahalar 'Deniz Milli Parkı' ilan edildi

        Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha Deniz Milli Parkı ilan edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 09:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Deniz Milli Parkı' ilan edildi

        Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın Deniz Milli Parkı olması kararlaştırıldı.

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Muğla Fethiye ile Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen saha, Deniz Milli Parkı olarak belirlendi.

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        #Deniz Milli Parkı
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