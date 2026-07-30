Doğanın sihirbazlık gösterisi: Bu göl yazları tam 365 havuza dönüşüyor! İşte Spotted Lake'in gizemi!

RENK DEĞİŞTİREN BENEKLİ GÖLÜN SIRRI İÇERDİĞİ YOĞUN MİNERALLERDE SAKLI

Doğal benekli gölün bu olağanüstü görüntüsünün arkasında büyüleyici bir bilimsel gerçek yatıyor. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan havuzlar; magnezyum sülfat, kalsiyum, sodyum sülfat, gümüş ve titanyum gibi minerallerin yoğunlaşmasıyla renk değiştiriyor. Örneğin, magnezyum sülfat oranı yüksek olan havuzlar parlak beyaz bir renk alırken, diğer minerallerin ağırlıkta olduğu noktalar sarı, yeşil ve derin mavi tonlara bürünüyor. Güneşin açısına göre suların rengi gün içinde sürekli farklılaşıyor.