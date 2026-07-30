Doğanın sihirbazlık gösterisi: Bu göl yazları tam 365 havuza dönüşüyor! İşte Spotted Lake'in gizemi!
Kanada'nın British Columbia bölgesinde yer alan Spotted Lake, yaz aylarında sularının buharlaşmasıyla birlikte renk değiştiren yüzlerce doğal havuza dönüşüyor. İçerisindeki yoğun mineraller sayesinde benzersiz bir görsel şölen sunan bu koruma altındaki doğa harikası, her yıl binlerce turistin ilgisini çekiyor. İşte detaylar...
Kanada'nın British Columbia eyaletinde yer alan ve dünyanın en ilginç doğa harikalarından biri kabul edilen Kanada'daki Spotted Lake, yaz ayları geldiğinde inanılmaz bir değişime uğruyor. Kış ve ilkbahar mevsimlerinde sıradan bir su kütlesi gibi duran bu bölge, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yüzlerce küçük, dairesel havuza ayrılarak adeta devasa bir ressam paletini andırıyor.
YAZ SICAKLARIYLA BİRLİKTE GÖL YÜZEYİNDE 365 FARKLI HAVUZ OLUŞUYOR
Temmuz ve ağustos aylarında yaşanan şiddetli buharlaşma, gölün yapısını tamamen değiştiriyor. Sular çekildiğinde geriye irili ufaklı tam 365 farklı doğal havuz kalıyor. Aralarında doğal yürüme yollarının belirdiği bu havuzlar, yaz boyunca muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Su kütlelerinin sayısının yılın gün sayısıyla aynı olması, burayı görenleri daha da şaşırtıyor.
RENK DEĞİŞTİREN BENEKLİ GÖLÜN SIRRI İÇERDİĞİ YOĞUN MİNERALLERDE SAKLI
Doğal benekli gölün bu olağanüstü görüntüsünün arkasında büyüleyici bir bilimsel gerçek yatıyor. Suların çekilmesiyle ortaya çıkan havuzlar; magnezyum sülfat, kalsiyum, sodyum sülfat, gümüş ve titanyum gibi minerallerin yoğunlaşmasıyla renk değiştiriyor. Örneğin, magnezyum sülfat oranı yüksek olan havuzlar parlak beyaz bir renk alırken, diğer minerallerin ağırlıkta olduğu noktalar sarı, yeşil ve derin mavi tonlara bürünüyor. Güneşin açısına göre suların rengi gün içinde sürekli farklılaşıyor.
YERLİ HALK İÇİN YÜZYILLARDIR KUTSAL SAYILAN ŞİFALI SULAR
Yüzyıllardır bu bölgede yaşayan Okanagan (Syilx) yerlileri, kendi dillerinde "Kliluk" adını verdikleri bu gölü kutsal kabul ediyor. Eski dönemlerde savaşlarda yaralanan kabile üyelerinin, yüksek mineral oranı nedeniyle bu gölün sularında tedavi edildiği tarihi kayıtlarda yer alıyor.
Suyun cilt hastalıklarına, eklem ve kas ağrılarına iyi geldiği biliniyor. Günümüzde de yerel halk gölün etrafında geleneksel ritüellerini sürdürmeye devam ediyor.
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA CEPHANELİK ÜRETİMİ İÇİN KULLANILDI
Spotted Lake sadece görsel ve kültürel bir zenginlik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda tarihi bir öneme de ev sahipliği yapıyor. Birinci Dünya Savaşı yıllarında göldeki tonlarca mineral, Kanada ordusu için patlayıcı madde üretiminde kullanılmak üzere bölgeden çıkarıldı.
O dönemde işçilerin günde yaklaşık bir ton tuzu göl yüzeyinden kazıyarak silah fabrikalarına taşıdığı belirtiliyor. Bu yoğun madencilik faaliyeti gölün doğal yapısında büyük bir tahribat yaratsa da, doğa on yıllar içinde kendi kendini onarmayı başardı.
GÜNÜMÜZDE KORUMA ALTINDA OLAN GÖLE YAKLAŞMAK TAMAMEN YASAK
Yıllarca özel mülkiyet sınırları içinde kalan bu doğa harikası, 2001 yılında Kanada hükümeti ve yerli halkın ortak girişimiyle satın alınarak koruma alanı ilan edildi. Bölgenin ekolojik dengesini ve yerlilerin kültürel mirasını korumak amacıyla günümüzde gölün içine girilmesine veya etrafında yürünmesine izin verilmiyor.
Ziyaretçiler bu eşsiz manzarayı sadece otoyol kenarındaki seyir terasından gözlemleyip fotoğraflayabiliyor. Alınan bu sıkı koruma tedbirleri, doğanın bu büyüleyici oyununun yüzlerce yıl daha sahnelenmesini güvence altına alıyor.