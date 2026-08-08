Sinemanın en büyük korku evreni: Annabelle'den Valak'a uzanan korku ağı! Conjuring filmleri hangi sırayla izlenmeli?

1. HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YIL 1952: DEHŞETİN YÜZÜ (THE NUN)

Serinin kronolojik olarak ilk durağı olan film, izleyiciyi 1952 yılının Romanya'sına götürüyor. Karanlık bir manastırda yaşanan olayları araştıran bir rahip ve genç bir rahibe, korkunç iblis Valak ile ilk kez burada yüzleşiyor.

Conjuring evreni filmleri hangi sırayla izlenmeli diyorsanız, başlangıç noktanız kesinlikle bu gotik ve ürkütücü yapım olmalı.