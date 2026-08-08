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        Haberler Yaşam Sinemanın en büyük korku evreni: Annabelle'den Valak'a uzanan korku ağı! Conjuring filmleri hangi sırayla izlenmeli?

        Sinemanın en büyük korku evreni: Annabelle'den Valak'a uzanan korku ağı! Conjuring filmleri hangi sırayla izlenmeli?

        Korku sinemasının en başarılı serilerinden biri olan Conjuring evreni, kronolojik izleme sırasıyla hikayenin tüm gizemini gözler önüne seriyor. Karanlık vakaları tarihsel akışına göre takip etmek isteyenler için işte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        Korku sinemasına damga vuran Conjuring evreni filmleri hangi sırayla izlenmeli sorusu, bu karanlık dünyaya adım atmak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan biri. James Wan'ın temelini attığı seride, hikayeyi tarihsel akışına göre takip etmek, karakterler arasındaki gizli bağları anlamayı kolaylaştırıyor. Özellikle lanetli bebek Annabelle ve şeytani rahibe Valak'ın geçmişine dair detaylar, olayların asıl çıkış noktasını oluşturuyor.

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        1. HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YIL 1952: DEHŞETİN YÜZÜ (THE NUN)

        Serinin kronolojik olarak ilk durağı olan film, izleyiciyi 1952 yılının Romanya'sına götürüyor. Karanlık bir manastırda yaşanan olayları araştıran bir rahip ve genç bir rahibe, korkunç iblis Valak ile ilk kez burada yüzleşiyor.

        Conjuring evreni filmleri hangi sırayla izlenmeli diyorsanız, başlangıç noktanız kesinlikle bu gotik ve ürkütücü yapım olmalı.

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        2. KÖTÜLÜĞÜN KÖKENİ 1955: ANNABELLE KÖTÜLÜĞÜN DOĞUŞU

        Zaman çizelgesindeki ikinci film, herkesin tüylerini ürperten o meşhur porselen bebeğin köken hikayesini anlatıyor. 1955 yılında küçük kızlarını kaybeden bir oyuncak ustasının evini yetim çocuklara açmasıyla, evdeki kadim kötülük serbest kalıyor.

        Annabelle efsanesinin nasıl doğduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren yapım, serinin en karanlık köşe taşlarından birini oluşturuyor.

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        3. RAHİBE IRENE İÇİN İKİNCİ SINAV 1956: DEHŞETİN YÜZÜ 2 (THE NUN 2)

        İlk filmdeki yıkıcı olayların üzerinden sadece dört yıl geçmişken, 1956'da Rahibe Irene bir kez daha şeytani varlık Valak ile karşı karşıya kalıyor. Bir yatılı okulda ortaya çıkan yeni doğaüstü saldırılar, kötülüğün sınır tanımadığını gösteriyor.

        Evrenin ana hikayesine doğrudan köprü kuran bu devam filmi, gerilimi daha geniş bir alana yayıyor.

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        4. LANETLİ BEBEĞİN SAHNEYE ÇIKIŞI 1967: ANNABELLE

        Bebeğin yaratılışından 12 yıl sonra, 1967 Kaliforniya'sında geçen hikayede, genç bir doktor eşine hediye olarak Annabelle bebeğini alıyor.

        Ancak bu masum görünen koleksiyon parçası, ailenin hayatını kısa sürede kabusa çeviriyor. Serinin kendi adını taşıyan ilk yapımı, koleksiyondaki tehlikenin boyutlarını izleyiciye kanıtlıyor.

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        5. EFSANEYİ BAŞLATAN VAKA 1971: KORKU SEANSI (THE CONJURING)

        Çıkış tarihi olarak ilk olsa da kronolojide beşinci sırada yer alan film, izleyiciyi dünyaca ünlü paranormal araştırmacılar Ed ve Lorraine Warren ile tanıştırıyor.

        1971'de Rhode Island'da kabus dolu günler geçiren Perron ailesinin evindeki dehşet verici vakayı çözmeye çalışan çift, modern korku sinemasının rotasını yeniden çiziyor.

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        6. MÜZEDE KİLİTLİ KALAN DEHŞET 1972: ANNABELLE 3 (ANNABELLE COMES HOME)

        Warren çiftinin evindeki lanetli objeler odasında geçen film, 1972 yılında bir gece vakti yaşanan korkunç bir hayatta kalma mücadelesini işliyor.

        Çift evde yokken kızları Judy'nin, odadan kaçan Annabelle ve uyanan diğer kötü ruhlarla başa çıkması gerekiyor. Ciddi havadan sıyrılarak daha aksiyon odaklı bir gerilim sunan film, izleyiciyi evin karanlık koridorlarına hapsediyor.

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        7. KORKUNÇ BİR ŞEHİR EFSANESİ 1973: LANETLİ GÖZYAŞLARI (THE CURSE OF LA LLORONA)

        Bağımsız bir yapım gibi görünse de ufak detaylarla evrene bağlanan film, 1973 Los Angeles'ında geçiyor. Latin Amerika'nın ünlü La Llorona mitini temel alan hikayede, bir sosyal hizmet uzmanı kendi çocuklarını bu ağlayan ruhtan kurtarmaya çabalıyor.

        Conjuring evreni filmleri hangi sırayla izlenmeli listesinin en farklı halkalarından biri olan bu yapım, gerilimi evrenin sınırlarına taşıyor.

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        8. LONDRA'DAKİ ÜNLÜ VAKA 1977: KORKU SEANSI 2 (THE CONJURING 2)

        Warren çiftini 1977 yılında İngiltere'ye götüren film, dönemin en çok konuşulan olaylarından Enfield Poltergeist vakasını merkeze alıyor.

        Kötü bir ruhun esir aldığı aileyi kurtarmaya çalışan Ed ve Lorraine, serinin en unutulmaz düşmanlarından biriyle bu evde tanışıyor. Aile bağları ve karakterlerin çaresizliği üzerinden ilerleyen yapım, evrenin en güçlü duraklarından biri.

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        9. ŞEYTANİ ETKİ SAVUNMASI 1981: KORKU SEANSI 3 KATIL ŞEYTAN (THE CONJURING: THE DEVIL MADE ME DO IT)

        Seriyi perili ev temasından çıkarıp bir cinayet davasına dönüştüren film, 1981 yılında yaşanan gerçek bir hukuki süreci beyaz perdeye taşıyor. Bir cinayet zanlısının "bunu bana şeytan yaptırdı" savunması üzerinden ilerleyen olaylar, Warren çiftini oldukça kanlı bir geçmişin içine çekiyor.

        Adli bir gizemle paranormal korkuyu birleştiren hikaye, farklı bir soluk arayanlar için ideal.

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        10. WARREN ÇİFTİ İÇİN YOLUN SONU 1980'LER: KORKU SEANSI 4 SON AYİN (THE CONJURING: LAST RITES)

        Paranormal araştırmacıların en zorlu dosyası olarak nitelendirilen bu son hikaye, 80'li yıllarda Smurl ailesinin başına gelen karanlık olaylara odaklanıyor. Serinin ana macerasını sonlandıran film, evrenin tüm düğümlerini çözerek izleyiciye görkemli bir final vadediyor.

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