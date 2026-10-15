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        Haberler Yaşam Nemrut Kalderası'nda sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor

        Nemrut Kalderası'nda sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor

        Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırlarında yer alan Nemrut Kalderası Milli Parkı, sonbaharın gelişiyle birlikte sarı, turuncu, kızıl ve kahverenginin büyüleyici tonlarına büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 09:30 Güncelleme:
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        Nemrut Kalderası'nda görsel şölen

        Bitlis'in önemli doğal güzelliklerinden Nemrut Kalderası'nda, hava sıcaklıklarının düşmesiyle ağaç yaprakları sararmaya başladı. Sonbahar renkleriyle farklı bir görünüme kavuşan kaldera ve krater gölü çevresi, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Avrupa Komisyonunun Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülen Nemrut Kalderası, dört mevsim sunduğu doğal güzelliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 250 metre yükseklikte bulunan Nemrut Krater Gölü ve çevresindeki ağaçlar, sonbaharın gelmesiyle sarı ve kahverenginin tonlarına büründü. Bölgedeki renk değişimi, ziyaretçilere ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.

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        Aydın'dan Bitlis'e gelen Helin Kılıç, Nemrut Kalderası'nı daha önce yaz aylarında ziyaret ettiğini, bu kez sonbahar manzarasını görmek istediğini belirtti.

        Kalderanın sonbahardaki görüntülerini dron çekimlerinden takip ettiğini anlatan Kılıç, "Yazın da renkler çok güzeldi. Bir de sonbaharda görmek istedim. O renk cümbüşünü merak ettim, canlı olarak da görmek istedim. Sonbaharı yaşamak ve hissetmek isteyen herkesin bence buraya uğraması gerekiyor" dedi.

        Aydın'dan gelen akrabalarını Nemrut Krater Gölü'ne götüren Deniz Kandöre de bölgeyi sık sık ziyaret ettiklerini ancak sonbaharda karşılaştıkları manzaranın kendilerini şaşırttığını ifade etti.

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        Kandöre, sonbaharda bu kadar renkli bir ortamla karşılaşmayı beklemediklerini belirterek, "Bizim için de çok güzel oldu. Ziyaretçilerimiz de çok beğendi. Ziyaret etmek isteyen herkesi özellikle sonbaharda buraya bekleriz" diye konuştu.

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        #Nemrut Kalderası
        #bitlis
        #sonbahar
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