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        Haberler Yaşam Topladığı binlerce taşla köyünü açık hava müzesine çevirdi

        Topladığı binlerce taşla köyünü açık hava müzesine çevirdi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Nihat Sürücü, derelerden ve yol kenarlarından topladığı binlerce çakıl taşını sanat eserine dönüştürerek köyünün sokağını ve yaklaşık 300 yıllık iki tarihi evi adeta açık hava müzesine çevirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 09:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Binlerce taş topladı, köyünü müzeye çevirdi

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yünbüken köyünde yaşayan 74 yaşındaki Nihat Sürücü, derelerden ve yol kenarlarından topladığı binlerce çakıl taşını kullanarak yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen iki tarihi evin duvarlarını motiflerle süsledi.

        Köyün tarihi sokağında bulunan annesi ve babasına ait evleri ağabeyiyle birlikte 4 aylık çalışmayla yeniden canlandıran Sürücü, taşlardan oluşturduğu Osmanlı ve Türk motifleri, Türk bayrağı ve milli değerleri yansıtan figürlerle yapıların iç ve dış duvarlarını bezedi.

        Yıllardır biriktirdiği nostaljik ve antika eşyaları da evlerin iç mekanlarında sergileyen Sürücü, tarihi yapıları adeta mini müzeye dönüştürdü.

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        "SABIRLA ÇALIŞTIK VE BU HALE GETİRDİK"

        Çalışmalarında Osmanlı desenleri, Türk bayrağı ve milli değerleri yansıtan figürlerin yer verdiğini aktaran Nihat Sürücü, "Ben bu köyün yerlisiyim. Annemin ve babamın karşılıklı evleri var burada. Abimle beraber yollardan ve derelerden taşlar topladık. Abimle beraber hem annemin hem babamın evinin duvarlarına bu şekilde motifler yaptık. Böyle şeyleri çok seviyoruz. Ben sabırlı bir insanım. Her şeyi seviyorum, mutluyum. Evin içerisinde annemin ve babamın zamanında kullandığı bütün araçları ve gereçleri topladım. Hepsini duvarlara monte ettim. Her sene 8 ay burada, 4 ay ise İstanbul'da kalıyorum. Sabırla 4 ay içerisinde abimle beraber bu evleri taşlarla güzel bir şekilde işledik. Osmanlı motifi, Türk motifi olaraktan işledik. Sabırla 4 ay çalıştık ve bu hale getirdik" dedi.

        "İNSAN SABREDERSE HER ŞEYİ YAPABİLİR"

        Sürücü, köye gelen ziyaretçilerin taşlarla süslenen evlere ilgi gösterdiğini belirterek, insanların eserlerin nasıl yapıldığını merak ettiğini söyledi.

        Köyde bulunan küpleri ve kabakları da boncuklarla süslediğini anlatan Sürücü, bu tür çalışmalarla uğraşmaktan keyif aldığını ifade etti.

        Sürücü, "Bu taşların her birinde aylar süren emek var, alın teri var. İnsan sabrederse her şeyi yapabilir. İnsan böyle şeyler yaptığı zaman, eski antika işleri yaptığı ve bir şeye güzellik kattığı zaman hem dinç oluyor hem genç kalıyor hem de mutlu oluyor ve yaşamayı seviyor" dedi.

        Köye gelen ziyaretçiler ise taş motifleriyle süslenen tarihi evlerin önünde fotoğraf çektiriyor.

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