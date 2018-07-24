Yasemin Allen duru güzelliğini konuşturdu

Güzel oyuncu Yasemin Allen yeni dizisinin çekimleri için bulunduğu Malezya'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Allen'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni aldı