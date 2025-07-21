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        Haberler Gündem Güncel Yasemin Minguzzi'den oturma eylemi | Son dakika haberleri

        Yasemin Minguzzi'den oturma eylemi

        Bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için oturma eylemine başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 21:30 Güncelleme: 21.07.2025 - 21:30
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        Yasemin Minguzzi'den oturma eylemi
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        Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından 2 kişi tutuklanmıştı.

        15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için Bakırköy Meydanı’nda tek başına oturma eylemi yapmaya başladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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