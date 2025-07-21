Yasemin Minguzzi'den oturma eylemi
Bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için oturma eylemine başladı
Giriş: 21.07.2025 - 21:30 Güncelleme: 21.07.2025 - 21:30
Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından 2 kişi tutuklanmıştı.
15 yaşındaki Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından infaz yasasının yeniden düzenlenmesi için Bakırköy Meydanı’nda tek başına oturma eylemi yapmaya başladı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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