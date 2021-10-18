Yasemin'in sabah sporu 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetik güzel Yasemin Özilhan (36), geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Spor tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Özilhan, kısa bir yürüyüşün ardından kahve aldı.

Bu sırada maskesini koluna takan Yasemin Özilhan, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

"ARTIK BU SAATTEN SONRA ÇOK ZOR"

Yasemin Özilhan, daha önce, "Yıllar sonra kameralar karşısına geçtiniz. Bir özlem oldu mu?" sorusunu cevaplamıştı.

Son olarak "Mucize Doktor"da rol alan ünlü isim, "Evet, on yıl sonra tekrar Ela karakteri ile çıktım. Heyecanlandım... Konuşmalara çok dikkat ediyorsunuz, yanlış yere çekilmesin diye. O yüzden gündelik hayattan daha farklı ve düzen daha değişmiş. Artık geri dönmek bu saatten sonra çok zor. Çocuklar devamlı arıyorlar. 'Anne ne zaman geleceksin, saat kaçta geleceksin?' diye devamlı arıyorlar. Bu saatten sonra çok zor." şeklinde konuşmuştu.