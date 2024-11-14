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        Haberler Objektife Takılanlar Yasemin Sakallıoğlu: Popüler kültüre karşıyım - Magazin haberleri

        Yasemin Sakallıoğlu: Popüler kültüre karşıyım

        Son dönemde popüler olan Dubai çikolatasını denemediğini açıklayan Yasemin Sakallıoğlu; "Popüler kültüre karşıyım. Bir şeyin arkasından sürüklenip gidiyoruz, zaten yeteri kadar göstermeci yaşıyoruz hayatı" diyerek sitem etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 14.11.2024 - 11:04
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        "Popüler kültüre karşıyım"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yasemin Sakallıoğlu, 'Doğru Koca Nasıl Seçilir' isimli tek kişilik stand-up gösterisiyle sezonun ilk sahnesini Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi.

        "POPÜLER KÜLTÜRE KARŞIYIM"

        Gösteri öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Yasemin Sakallıoğlu, son dönemde popüler olan Dubai çikolatasını denemediğini söyledi. Sakallıoğlu, konuyla ilgili olarak; "Arkadaşlar bıktım Dubai çikolatasından, popüler kültüre karşıyım. Bir şeyin arkasından sürüklenip gidiyoruz. Zaten yeteri kadar göstermeci yaşıyoruz hayatı, bir de bu Dubai çikolatasının arkasına saklanmayalım derdindeyim. Yiyen, yine yesin. Bunu evde yapmakta pahalı, ben hiç yemedim merakta etmiyorum. Kadayıf bizim bilmediğimiz bir şey değil, hayatımız boyunca biz kadayıf yemedik mi? Antep fıstığı da bilmediğimiz bir şey değil. Bizden çıktı başkaları bizden çıkan şeyleri formuna uydurup bize veriyorlar. Ben ona deliriyorum ona karşıyım" dedi.

        "TÜM HAYAL KIRIKLIKLARINA RAĞMEN SAHNEDE OLACAĞIM"

        "Bu şova çok hazırlandık. Seyircilerin her geldiğinde farklı bir şey görmesi telaşındayım umarım bu karşılığı verebiliyoruz dur" diyen Yasemin Sakallıoğlu; "Bugün insanlık için hayatımdaki tüm hayal kırıklıklarına rağmen sahnede olacağım. Hem kendi insanlığım hem de beni izlemeye gelenler için... Çünkü bu kadar ekonomik zorlukların olduğu bir dünyada bu gösterinin biletleri satılıyorsa gerçekten insanların gülmeye ihtiyacı var demektir. Birbirimiz için mutlu olduğumuzu söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

        "BUGÜNE KADAR GÜLMEYEN OLMADI"

        Yasemin Sakallıoğlu, gazetecilerin, "Gülmeyene para iadesi yapıyor musunuz?" şeklindeki esprili sorusuna ise "Bugüne kadar gülmeyen olmadı ki ben seyircilere tek tek bakarım. Ama biri hiç gülmedim derse ve gerçekten de o paraya ihtiyacı varsa ben öderim" dedi.

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        #Yasemin Sakallıoğlu
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