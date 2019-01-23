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"TİYATRODA HER ŞEYİ YAPTIM"

Ben tiyatroda her şeyi yaptım. Müşfik Kenter’in ayakkabısını da boyadım, etrafı süpürdüm, asistanlık yaptım. Müşfik Kenter’den de eşi Yıldız Kenter’den de çok ama çok şey öğrendim.