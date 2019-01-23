Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirip çobanlık yaptık

Giriş: 23.01.2019 - 11:58 | Güncelleme:  

Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey, 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü çift, bilinmeyenlerini anlattı

  • 1Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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    12 yıldır tiyatro oyunlarında yer almayan Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti, 2. Sayfa programının konuğu oldu. "Tiyatro yapmadık ama bu süreyi boş geçirmedik" diyen çift, "Çiftliğimiz var. Ektik, biçtik… Çobanlık yaptık, koyun bekledik" ifadelerini kullandı. İşte ünlü çiftin açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

  • 2Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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    "12 YILDIR TİYATRO YAPMADIK"

    Biz 12 yıldır tiyatro yapmadık ama bu süreyi boş geçirmedik. Belki ekran önünde değildik ama yine üretimimiz devam etti. Çiftliğimiz var. Ektik, biçtik… Çobanlık yaptık, koyun bekledik. Ben çiftliğe gittiğimiz zaman koyun güdüyorum. Keyif alıyorum. Ekip, biçiyorum... Organik yetiştiriyorum, eşe dosta dağıtıyoruz.

  • 3Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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    "TİYATRODA HER ŞEYİ YAPTIM"

    Ben tiyatroda her şeyi yaptım. Müşfik Kenter’in ayakkabısını da boyadım, etrafı süpürdüm, asistanlık yaptım. Müşfik Kenter’den de eşi Yıldız Kenter’den de çok ama çok şey öğrendim.

  • 4Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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    "HAYATIMIN AŞKIYLA KONSERVATUVARDA TANIŞTIM"

    Hayatımın aşkıyla konservatuvarda tanıştım. Sınıf arkadaşı değil ama okul arkadaşıydık. Beraber çalıştık, provalar derken birbirimizin farklı yönlerini tanıdık ve ilişkimiz başladı. Ben hep hayranım eşime. 'İlk günkü gibi aşığım' dersem yalan olur çünkü şu an daha fazla aşığım.

  • 5Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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    Öte yandan İlyas İlbey, geçtiğimiz yıllarda ciddi bir kalp ameliyatı geçirmişti.

  • 6Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 7Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 8Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 9Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 10Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 11Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 12Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 13Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 14Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 15Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 16Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 17Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 18Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 19Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 20Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 21Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 22Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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  • 23Yasemin Yalçın-İlyas İlbey çifti: Çiftliğimizde sebze yetiştirdik, çobanlık yaptık - Magazin haberleri
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