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        Haberler Magazin Yasemin Yalçın yorumuyla Toto Karaca

        Yasemin Yalçın yorumuyla Toto Karaca

        Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı filmde Yasemin Yalçın, Karaca'nın annesi Toto Karaca'yı canlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 14:49 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:49
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        Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya’nın ortak yapımcılığında çekimleri tamamlanan “Cem Karaca’nın Gözyaşları”nı Yüksel Aksu yönetirken Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu canlandırdı.

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        Yasemin Yalçın, müziğe tutkuyla bağlı olan oğlu ve onu sanattan uzaklaştırmak isteyen eşi Mehmet Karaca arasında kalan ama daima sanatından taviz vermeyen oğlunu destekleyen, mücadele dolu yolculuğunda yanında olan 'Toto Karaca'yı canlandırdı.

        #Cem Karara
        #Toto Karaca
        #yasemin yalçın
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