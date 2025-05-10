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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşlı kadın 4'üncü kattan düştü | Son dakika haberleri

        Yalnız yaşayan yaşlı kadın 4'üncü kattan düştü

        Samsun'da yalnız yaşayan yaşlı kadın, apartmanın 4'üncü katındaki evinden düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 18:47 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:47
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        Yaşlı kadın 4'üncü kattan düştü
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        Samsun'un Bafra ilçesi Gazipaşa Mahallesi Gazi Ünsal Ertekin Sokak üzerindeki bir apartmanda saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda, binanın 4'üncü katındaki dairede tek başına yaşayan L.Y. (68), henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan zemine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        L.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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