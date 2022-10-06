"ÇOK EVLENME TEKLİFİ ALIYORUM"

- Sosyal medya hesabınızda fotoğraf paylaşmanıza babanız ne diyor?

Babam ‘Zaten çok güzelsin, bunu herkese göstermene bu kadar gerek yok’ diyor ama öyle bir devirde yaşıyoruz ki herkes fotoğraflarını paylaşıyor. Paylaşan ben olduğum için fazlasıyla dikkat çekiyor.

- Paylaştığın fotoğraflar sonrası eminim birçok mesaj geliyordur. En çok hangi içerikli mesajlar geliyor?

Gerçekten çok mesaj geliyor. En çok da evlenme teklifi alıyorum. Evde kalmayacağıma emin olup, gülüp geçiyorum.