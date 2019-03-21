Yasmin Erbil: O kız ben değilim

Bir alışveriş merkezinde kız arkadaşıyla kahve alırken görüntülenen Yasmin Erbil, fotoğrafları çekilince muhabirlere "Beni niye çektiniz? Herkes beni o kıza benzetiyor ama değilim. Gerçekten benziyor muyum?" diyerek gazetecileri kandırmaya çalıştı. Erbil, daha sonra "Babam çok iyi, tedavileri devam ediyor" diyerek Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi de verdi