Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum!

Giriş: 17.03.2019 - 09:46 | Güncelleme:  

Uzun süredir hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma gelen yoruma tepki gösterdi. Erbil, gelen o yoruma, "Ben kötü bir şey mi dedim Allah aşkına? Şükür tabii ki, şaka yapıyorum ayrıca seviyorum. Allah Allah ya illa gereceksiniz” karşılığını verdi

  • 1Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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    Uzun süredir hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma gelen yoruma tepki gösterdi.

  • 2Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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    Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından ojelerini göstererek bir paylaşım yaptı. Erbil, bu paylaşımında parmakların tombul olmasından yakınınca hiç beklemediği bir yorumla karşılaştı.

  • 3Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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    "ŞÜKRET PARMAKSIZ DA OLABİLİRDİN"

    “Ojelerim çok güzel oldu ama dolma parmaklarımdan çekemedim. Yine yüzümün kölesiyim” notunu düştüğü paylaşımına, “Şükret parmaksız da olabilirdin” yorumu gelince Yasmin Erbil ateş püskürdü. Erbil, o yoruma, "Ben kötü bir şey mi dedim Allah aşkına? Şükür tabii ki, şaka yapıyorum ayrıca seviyorum. Allah Allah ya illa gereceksiniz” karşılığını verdi.

  • 4Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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    Ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, geride bıraktığımız hafta bir alışveriş merkezinde objektiflere takılmıştı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erbil, yaklaşık 5 aydır hastanede tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil hakkında da konuşmuştu. Babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun git gide düzeldiğini söyleyen Yasmin, "Mesela bugün ilk defa tantuni yedi" demişti.

  • 5Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 6Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 8Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 12Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 13Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 14Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 15Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 16Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 17Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 18Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 19Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 20Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 21Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 22Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 23Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 24Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 25Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 26Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 27Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 28Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 29Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 30Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 31Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 32Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 33Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 34Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 35Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 36Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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  • 37Yasmin Erbil’i sinirlendiren yorum: Şükret parmaksız da olabilirdin - Magazin haberleri
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