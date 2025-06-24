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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yatalak hasta yangında can verdi | Son dakika haberleri

        Mardin'de evde çıkan yangında yatalak hasta öldü

        Mardin'in Derik ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:17 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:17
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        Yatalak hasta yangında can verdi
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        Mardin'in Derik ilçesi kırsal Meşeli Mahallesi'nde yatalak olduğu öğrenilen Adil Çelik'in (80) yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çelik'in cenazesi Derik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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