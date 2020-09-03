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Çocuklara yönelik yayımlanan kitapların bazılarında cinsel istismar başta olmak tecavüzü meşru gösterme, nefret suçu gibi kabul edilemez ifade ve bölümler dikkat çekici bir hale geldi. Bu gelişmenin en taze örneği 'Keloğlan ve Ak Ülke' isimli kitap oldu. Duran Yılmaz tarafından kaleme alınan kitapta kullanılan ifade ve betimlemeler büyük tepkilere yol açtı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca "muzır ve müstehcen neşriyat" ilan edildi. 18 yaş sınırlaması getirilen kitap, "Küçüklere zararlıdır" ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilecek.

HAFIZALARDA TAZELİĞİNİ KORUYAN SKANDAL

Geçtiğimiz Ağustos ayında Musa Dinç tarafından yazılan ve Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan "Gül ve Düşün" isimli çocuklara yönelik hikaye kitabındaki skandal ifadeler, vatandaşların büyük tepkisini çekmişti Kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz etmesi anlatılırken tecavüzü meşrulaştıran ifadelerin yer alıyordu. Kitabın satışı 2019'da durdurulmuştu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla özür dileyen Musa Dinç hakkında Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Dinç daha sonra gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı.

KABUL EDİLEMEZ İFADELER YER ALIYORDU...

Dinç'in yazdığı ve tepki çeken satırlar şunlardı: (...) Kurnaz Tilki'nin aklından neler geçmiş acaba? Aklını tomografik süzgeçten geçirsek fena mı? 'Boz Ayı'dan çok çektim, öyle bir şey başına getireyim ki ömrü boyunca unutmasın. En iyisi tecavüz! Namusunu 5 paralık edeyim' fikri baskın çıkmış. (...) Japon yapıştırıcı ile yere yapıştırılmış gibi sıkışıp kalan Boz Ayı'nın son çırpınışları da yarar getirmemiş. Kurnaz Tilki çirkin emellerine kavuşmuş. Boz Ayı'nın bakireliği son bulmuş. (...) Gerdekten çıkmış damat misali gibi gerine gerine göğsünü kabartarak böğürtlenler arasından çıkmış...

VELİLERİ ÇILGINA ÇEVİREN BİR KİTAP DAHA

Aslında bu kitaplar ne ilk ne de sondu. Geçtiğimiz Şubat ayında okumaya yeni başlayan öğrencilerine kendi yazdığı kitabı hediye eden öğretmen, kitabın içerisinde geçen cinsel içerikli bölümler nedeniyle açığa alınmıştı. İstanbul Arnavutköy'de ilkokul öğretmeni olarak çalışan B.K, okumayı öğrenen öğrencilere kitap hediye etti, bu kitapta geçen müstehcen ve cinsel içerikli bölümleri gören veliler okula gelerek öğretmeni darp etti. Yapılan şikayetler sonucunda Arnavutköy İlçe Eğitim Müdürlüğü, stajyer öğretmeni açığa aldı.

PEDOFİLİ İÇERDİĞİ İDDİA EDİLEN KİTAP

Geçen yıl Haziran ayında yayın dünyasına giren bir kitap da tartışmaların odağında yer aldı. Ankara’da pedofili içeriği nedeniyle kamuoyunda büyük infial yaratan ‘Zümrüt Apartmanı’ adlı kitabı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kitabın yazarı ve yayıncısı ile ilgili savcılık soruşturması açıldı. Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianame kabul edilerek Ankara 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Kitap hakkında suç duyurusunda bulunanlar arasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği de yer aldı. Kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında, ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’, kitabı basan Kurgu Kültür Merkezi Yayınları’nın sahibi Alaaddin Topçu hakkında ise ‘çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak’ suçlamasında bulunuldu.

YENİLİR YUTULUR OLMAYAN İDDİALAR

Savcılık öyküde, ‘hiçbir olay örgüsüne yer verilmeden sadece cinsel dürtüleri harekete geçirmeye yönelik basit, sıradan ifadelerle yaşlı bir adamın küçük bir kız çocuğuna karşı gerçekleştirdiği doğal olmayan ve çocuğun kullanıldığı cinsel ilişkinin bayağı bir dil kullanılarak anlatıldığı’ tespitinde bulundu ve söz konusu ifadelerin, ‘Toplumun ar ve haya duygularını incitici, cinsel arzuları tahrik ve istismar edecek şekilde hiçbir sanatsal ve edebi değer katılmadan kurgulandığı’nı belirtti.

4 KİTABI HAKKINDA MUZIR NEŞRİYAT KARARI

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, yeterli gerekçe göstermeden 4 çocuk kitabında yer alan bazı yazıların “18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna” karar vermişti.

Kurulun kararıyla Elisabeth Brami’nin “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” ve “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” (Yapı Kredi Yayınları); Francesca Cavallo ile Elena Favilli’nin “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler: Olağanüstü 100 Hikâye” (hep kitap) ve “Sünnetçi Kız” (Cinius Yayınları) adlı kitapları muzır ilan edilmişti.