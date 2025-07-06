Yaz tatili boyunca ailece izlenebilecek 10 efsane çocuk filmi!

Bazıları soğuk kış gecelerinde içimizi ısıttı, bazıları çocuk düşlerimizin sınırlarını genişletti. Çocuk ve aile filmleri hem küçük yaşta sinema alışkanlığı edinmek hem de yaşamın duygularıyla tanışabilmek için hayati bir öneme sahip. İşte dünden bugüne izlendiği anda akıllara kazınan efsane çocuk filmlerinden bazıları.

Home Alone (1990)

Türkçedeki adıyla Evde Tek Başına bizde hep yılbaşı dönemlerini çağrıştıran filmler arasında yer almıştır ama bu aynı zamanda iyi bir çocuk ve aile filmi örneğidir. Chris Columbus’un yönettiği ve Macaulay Culkin’in Kevin McCallister rolüyle başrolde yer aldığı komedi filmi Evde Tek Başına, 16 Kasım 1990’da vizyona girdi. Ailesi tatile giderken evde unutulan Kevin’in, eve girmeye çalışan iki hırsıza karşı evini koruma çabasını anlata film yıllar içinde bir yılbaşı klasiği haline geldi.

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Harry Potter (2001-2011)

İngiliz yazar J.K. Rowling’in yayımlandığı günden itibaren satış rekorları kıran aynı adlı roman serisinden uyarlanan Harry Potter film serisi, 2001 ile 2011 yılları arasında sinema perdesinde kuşakların en sevdiği film olmayı başardı. Toplamda yedi kitaptan oluşan seri sekiz film olarak sinemaya uyarlandı. 7'den 70'e çok büyük bir hayran kitlesinin sahibi olan seride başrolde Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint var. 8 filmlik serinin yönetmen koltuğunda ise birden fazla yönetmen yer aldı. Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell ve David Yates Harry Potter film serisinin yönetmenleri oldu.

Harry’nin çocuk yaşta büyücü olduğunu öğrenmesiyle başlayan hikâye, karanlık lord Voldemort’la olan iyilik/kötülük savaşını anlatıyor. Fantastik sinema denince akla gelen ilk örneklerden olan bu seri, hem eleştirmenlerden hem de dünya genelinde izleyiciden büyük övgüler topladı. Hook (1991) J.M. Barrie’nin Peter Pan hikâyesine modern bir yorum getirmek için kolları sıvadığı 1991 yapımı Hook filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Robin Williams'ın yetişkin bir Peter Banning olarak karşımıza çıktığı filmde Dustin Hoffman Kaptan Hook karakterine hayat veriyor. Amerikan sinemasının en sevilen oyuncularından Julia Roberts'ın Tinker Bell rolüyle göz doldurduğu filmde ayrıca Maggie Smith ve Bob Hoskins gibi isimler de var. Nihayet büyüyen ama tüm geçmişini unutan Peter Pan’in, çocuklarını kurtarmak için Neverland’e dönmesiyle başlayan hikaye oldukça duygusal bir tonda beyaz perdede boy gösteriyor. REKLAM The Little Rascals (1994) Hal Roach’un 1920’lerdeki kısa film dizisi Our Gang, ilk yayınlandığı tarihten seneler sonra1994 yılında, modern bir uyarlama denemesiyle 1994 yapımı The Little Rascals filmi olarak seyirci karşısına çıktı. Penelope Spheeris tarafından yönetilen film, çocuklardan oluşan "Kadın Düşmanı Kulübü"nün lideri Spanky ile en iyi arkadaşı Alfalfa’nın arasında geçenleri anlatır. Çocuk oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde Travis Tedford, Bug Hall, Brittany Ashton Holmes ve Kevin Jamal Woods gibi çocuk oyuncular rol almıştır. Bu filmin bir diğer özelliği Donald Trump gibi isimlerin de konuk oyuncu olarak filmde yer alması!

Müzede Bir Gece (2006) Çocukluğu 2000'li yıllara denk gelenlerin yüzünde beliren gülümsemeyi görür gibiyiz çünkü 2006 yapımı Müzede Bir Gece filmi döneminin en popüler filmlerinden biriydi. Yönetmen koltuğunda Shawn Levy'nin yer aldığı filmin başrolünde Ben Stiller yer alır ve film seyirciyi fantastik komedinin tadını çıkarmaya çağırır... New York Doğa Tarihi Müzesi’nde gece bekçisi olarak işe başlayan Larry Daley’nin, müzedeki eserlerin geceleri sihirli bir şekilde canlandığını keşfetmesiyle başlayan filmde olaylar gelişir. REKLAM Charlie and the Chocolate Factory (2005) Roald Dahl’ın efsane romanından uyarlanan 2005 yapımı Charlie and the Chocolate Factory filmi çocukların kitapla kurduğu hikayeye beyaz perdede devam ettiği unutulmaz bir film olarak hafızalarımıza katıldı. Sinemanın dahi çocuğu Tim Burton tarafından yönetilen filmde romandaki efsane çikolatacı Willy Wonka'yı Johnny Depp canlandırıyor. Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminde asıl dikkat çeken ise Charlie Bucket rolüyle göz dolduran çocuk oyuncu Freddie Highmore oldu. Ailesi çok fakir ama bir o kadar da iyi kalpli olan ve kendisi de sevgi dolu bir çocuk olan Charlie’nin altın bilet kazanarak Wonka'nın çikolata fabrikasını gezme şansı elde etmesiyle başlayan hikaye Tim Burton’un gotik dokunuşlarıyla iyice renklenir.

Beauty and the Beast (2017) Klasik masaların beyaz perdedeki uyarlamaları her zaman çok sevilir. Güzel ve Çirkin masalının ilk uyarlaması Disney’in klasik animasyonuydu. 2017 yılı yapımı Beauty and the Beast filmi Disney animasyonunun canlı çekim uyarlaması olarak Bill Condon imzasıyla perdeye geldi. Filmde; zeki, güzel ve bağımsız genç Belle’i Emma Watson canlandırıyor. Masalda lanetli olduğunu bildiğimiz prens Beast’e ise Dan Stevens hayat verdi. Hikâyeyi hepimiz biliyoruz, babasını kurtarmak için Beast’in şatosuna giden Belle’in, zamanla canavarın içindeki iyiliği keşfetmesi ve ona aşık olması... My Girl (1991) Çocukluk aşkını hala hatırlayan ve her hatırladığında da yüzünde bir tebessüm belirenler burada mı? 1991 yapımı My Girl, tam olarak böyle bir hissin filmi. Howard Zieff'in yönetmen koltuğunda oturduğu film gerçek bir büyüme hikâyesi... Kız Arkadaşım adıyla Türkçeye çevrilen filmde, Anna Chlumsky ve Macaulay Culkin başrolde 1970’lerde geçen hikayede küçük bir kasabada yaşayan Vada’nın, çocuklukla vedalaşma ve yaşamın gerçekliği ile tanışma süreçleri anlatılır.