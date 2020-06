Yazılım dersleri veren görme engelli Mert çevresindekilere

AA

Nisbet ile Mehmet Yakıştır çiftinin üç çocuğundan biri olan ve yüzde 85 görme engeliyle dünyaya gelen 18 yaşındaki Yakıştır, küçüklüğünden bu yana yaşıtlarından farklı davrandı.Gerek sosyal gerekse eğitim hayatıyla çevresindekilere örnek olan Hızır Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü son sınıf öğrencisi Yakıştır, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğinde aldığı günlük yaşam, bağımsız hareket ve öz bakım eğitimleriyle yalnız yaşayabilme kabiliyetini geliştirdi.Bilişim teknolojilerine ilgi duyan Yakıştır, 3 boyutlu yazıcı, robotik kodlama, drone, mobil uygulama ve geliştirme alanlarında da eğitim aldı.- Çalışmaları Bakan Kasapoğlu'nun dikkatini çektiArdından Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen kamplarda yazılım üzerine yapılan derslere katılan Yakıştır, başarılı performansıyla kısa sürede herkesin dikkatini çekti.Üç yıl önce Gençlik Merkezinde eğitmen olarak görevlendirilen Yakıştır, burada sadece görme engellilere değil, merkeze gelen tüm gençlere bilişim teknolojileri eğitimi veriyor.Azmiyle, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da dikkatini çeken Yakıştır, 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferansla görüşme yapmanın gururunu yaşıyor.Başarının tesadüf olmadığını herkese kanıtlayan Yakıştır, çalışkanlığıyla, azmin önünde hiçbir engelin duramayacağının en iyi örneklerinden birini sergiliyor.Başarı hikayesini AA muhabiriyle paylaşan Yakıştır, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu merkezde eğlenceli dersler yaptıklarını söyledi.Saklıkent Gözlemevi'nde geçen yıl düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Bilim Şenliği'nde robotik çalışmalar üzerine açtıkları standı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ziyaret ettiğini anlatan Yakıştır, "Bakanımız çalışmalarımızdan çok etkilendi, benimle sohbet etti. Kendisine bilgisayarımın çok eski olduğunu, yeni yazılımlar üzerine çalışmakta zorlandığımı söyledim. Bunun üzerine süper hızda benim işimi görecek bir bilgisayar gönderdi. Şu anda da çalışmalarımı bu bilgisayarda yapıyorum." diye konuştu.Yakıştır, Kasapoğlu'nun kendisiyle iletişimi koparmadığını belirterek bu sayede 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferansla görüşme yaptığını kaydetti.Üniversite sınavına hazırlandığını ifade eden Yakıştır, "Kendimi yazılım teknolojileri alanlarında geliştirerek Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde görev almak istiyorum." dedi.- Evde de olsa boş durmayı hiç sevmiyorYeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamadığını ancak evden internet üzerinden eğitimlerini sürdürdüğünü belirten Yakıştır, evde kaldığı sürede ev işleri konusunda da kendisini geliştirdiğini bildirdi.Yakıştır, evde perde takıp, soğan, patates soyduğunu, çamaşırları asıp, ev süpürdüğünü belirterek "Gözlerim görmüyor ama yetenek gözlerim açık. Her işi imkanlar ölçüsünde yapıyorum." ifadelerini kullandı.- "Mert'ten çok umutluyum, her zaman bizi gururlandırdı"Kardeşi 9 yaşındaki Enes'in de kendisi gibi görme engelli olduğunu belirten Yakıştır, bağımsız hareket kabiliyetlerinin gelişmesi için kardeşine destek olduğunu söyledi.Enes Yakıştır da ağabeyini örnek aldığını, öğretmen olmak istediğini dile getirdi.Anne Nisbet Yakıştır ise çocuklarını, hayatta yalnız kalacaklarmış gibi yetiştirmeye çalıştığını belirtti.Oğlu Mert'in gözleri görmemesine rağmen kendisinden beklenmeyen başarılara imza attığını vurgulayan Yakıştır, "Mert'ten çok umutluyum, her zaman bizi gururlandırdı. Onu daha iyi yerlerde göreceğime inanıyorum." diye konuştu.