Ankara ile İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan, yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Yedigöller Milli Parkı'nda her dönem çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.