Ağız kuruluğuna neden olur

Alkol veya asitli içecekler, besinlerin sindirimini veya emilimini olumsuz yönde etkiliyor. Yemek esnasında oluşan tükürük içecek tüketildiğinde azalmaya başlar. Kulağa tuhaf gelse de yemeğinizle birlikte 1 bardak su içmek tükürüğünüzü kurutabilir. Bazı insanlar sularına bir dilim limon eklemeyi severler, bu da onu asitli bir içecek yapar ve bu da tükürük salgınızı etkiler. Sonuç olarak ağız kuruluğu, ağız kokusu da dahil olmak üzere bazı rahatsız edici durumlara yol açabilir. Limonlu su ayrıca reflü gibi problemleri de kötüleştirebilir ve dişlerinizin minesine zarar verebilir.

Ayrıca, yemek sırasında alkol ve soda içmek de tükürük salgısını azalttığı için sindirimi zorlaştırabilir. Soğuk su, soğuk kola, gazlı içecekler de bilinenin aksine yemek sırasında olumlu etki yapmayıp tam tersi sindirimi zorlaştırabilir, karın ağrısı ve kramplara yol açabilir.