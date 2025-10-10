Yemekteyiz kim kazandı? 10 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödül kimin?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde belli oluyor. 10 Ekim Yemekteyiz finalinde Eda, Seçil, Settar, Şükran, Orhan arasından sadece bir yarışmacı 200 bin TL'nin sahibi olacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 10 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL'lik ödül kimin?
Yemekteyiz kazananı merak ediliyor. Yaklaşık 2,5 saatlik süre içerisinde yemeklerini ve masalarını hazırlamaya çalışan yarışmacılar en yüksek puanı alıp birinci olmak istiyor. Peki 10 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 200 bin TL’lik ödül kimin?
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU? 200 BİN TL'Yİ KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Şükran 200 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.
6-10 EKİM ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Eda Alkan
Seçil Topal
Settar Özkök
Şükran Bekar
Orhan Köse