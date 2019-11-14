Hafta içi her gün yayınlanan Yemin dizisi ikinci sezonda da izleyicileri duygudan duyguya sürüklemeye devam ediyor. Aşkları için artık daha büyük savaşlar vermesi gereken iki gencin destansı aşk hikâyesini anlatan dizinin oyuncuları ve nerede çekildiği son zamanlarda sosyal medyada merak edilen konuların arasında yer almaya başladı. İşte Yemin dizisi hakkında merak edilenler

YEMİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yemin dizisi İstanbul'da çekiliyor. Dizinin meşhur mekanı Tarhun konağı İstanbul'un Pendik ilçesinde yer alan Kaynarca semtinde yer alıyor. Dizinin diğer çekimlerini ise İstanbul Maslak'ta yer alan çekim stüdyolarında gerçekleşiyor.

YEMİN DİZİSİ OYUNCULARI

- Özge Yağız

- Gökberk Demirci

- Can Verel

- Munise Özlem

- Gül Arcan Gürses

- Berkant Müftüler

- Ceyda Olguner

- Cansın Mina Gül

- Tuğçe Ersoy Kacarski

- Derya Kurtuluş Oktar

- Mustafa Şimşek

- Sıla Türkoğlu

- Esra Demir Çoban

- Yağmur Akdağ

- Ali Dereli

- Barış Gürses

- Tuğgül Küçükoğlu

- Can Çağlar