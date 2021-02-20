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HaberlerOtomobilYeni Audi A3 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı - haberler
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Yeni A3 Sadece benzinli motorla geldi

Alman otomotiv üreticisi Audi’nin kompakt sınıftaki temsilcisi A3'ün dördüncü nesli Türkiye’de satışa sunuldu. Bir önceki neslinde olduğu gibi Sportback ve Sedan olmak üzere iki farklı gövde seçeneğiyle alınabilen otomobilin, her iki karoserinde de iki donanım seviyesi ve iki farklı motor seçeneği bulunuyor. Araçtaki motor seçenekleri 1.5 litrelik 4 silindirli TFSI ve 1 litrelik 3 silindirli TFSI benzinli üniteler olarak açıklanıyor

Yeni Audi A3 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı - haberler
Sadece benzinli motorla geldi
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HABERTURK.COM

Pazara ilk kez 1996 yılında sunulan Audi A3, dördüncü nesli ile Türkiye yollarına çıktı. Sportback ve Sedan olmak üzere iki farklı gövde tipinde satışa sunulan yeni A3, 1.5 litrelik 4 silindirli TFSI ve 1 litrelik 3 silindirli TFSI motor seçenekleri ve iki farklı donanım seviyesinde alınabiliyor.

A3 Sportback, 4,34 metre uzunluğu ve 1.82 metre genişliğiyle (aynalar hariç),önceki modele kıyasla 3 santimetreden biraz fazla büyümüş durumdayken, 1.45 metre yüksekliğe sahip modelin 2.64 metrelik aks mesafesi ise değişmeden kaldı. 380 litrelik bagaj alanının arka koltuk sırasının yatırılmasıyla bin 200 litre hacme ulaştığı belirtildi.

Yeni A3 Sedan'ın ise, A3 Sportback'ten 15 santimetreden biraz daha uzun olduğu ve diğer tüm boyutları aynı olan bu karoserin bagaj kapasitesinin de 425 litre olduğu açıklandı.

A3 Sportback elektrikli açılır/kapanır, A3 Sedan'da ise elektrikli açılır bagaj ile sunulurken, her iki modelde de opsiyonel Konfor Anahtar’la birlikte, ayak hareketiyle de açılabilen bagaj kapağı özelliğine yer verildiği kaydedildi.

DİZEL MOTOR YOK

A3'ün 3 silindirli 1 litrelik motoru 110 beygir güç üretirken, 200 Nm tork sağlıyor. 7 ileri S tronic şanzımanla sunulan model, 0’dan 100km/s hıza 10.6 saniyede ulaşıyor. Bu motora sahip A3 Sportback 204 km/s’lik bir azami hız değerine sahipken, A3 Sedan’da ise bu değer 210 km/s.

4 silindirli 1.5 litrelik motor ise 150 beygir güç ve 250 Nm tork değerlerini veriyor. Gücü 7 ileri S tronic şanzımanla aktaran bu modelin 0'dan 100km/s hıza ulaşma süresi 8.4 saniye olarak açıklanıyor. Modelin azami hızı ise Sportback gövde tipinde 224 km/s, sedanda ise 232 km/s olarak belirtildi.

2 FARKLI DONANIM PAKETİ İLE GELDİ

Yapılan açıklamaya göre, yeni A3 Türkiye’de her iki gövde tipinde de iki farklı donanım seviyesinde alınabiliyor. İlk donanım seviyesi daha önce Design olarak bilinen Advanced, ikinci donanım seviyesi ise daha önce Sport olarak adlandırılan S Line olarak açıklandı.

Her iki gövde tipinde de aynı özellikleri barındıran donanım seviyelerinin Advanced ve S Line seçeneklerinde Leatherette döşeme, akıllı telefon arayüzü, Audi Virtual Kokpit Plus, Audi Phone Box, arka bölümde 2 USB girişi, şeritten ayrılma uyarısı, park asistanı, Pre Sense Front ve Pre Sense Basic çarpışma önleyici sistemler, Ön-Arka LED farlar, dinamik sinyal, Audi Drive Select, e-Call gibi daha önceki nesilde bulunmayan konfor ve güvenlik özellikleri yer alıyor.

Bununla birlikte Advanced donanımında elektrikli sürücü koltuğu, hız sabitleme ve 4 yönlü bel destek ayarı, S Line’da ise, uyarlanabilir hız sabitleme, spor koltuk ve bunun bir özelliği olarak 2 yönlü bel destek ayarı da yer alıyor.

A3 Sportback ve A3 Sedan’da standart olarak sunulan park asistanı, 2 bölgeli otomatik klima, metalik renk, panoramik cam tavan, kablosuz şarj ünitesi ve isteğe bağlı alınabilen Konfor Paketi’yle sunulan ön koltuk ısıtma ve anahtarsız giriş özellikleri sunuluyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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