Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Yeni gerilim: Slovenya'dan Karadağ'a uyarı

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Karadağ'da Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçilmemesi durumunda ülkenin Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerinin tehlikeye girebileceğini bildirdi.

Yeni gerilim: Slovenya'dan Karadağ'a uyarı
AA

Karadağ'ın başkenti Podgorica'yı ziyaret eden Fajon, Meclis Başkanı Danijela Djurovic ile ortak basın toplantısı düzenleyerek, ülkede son dönemdir devam eden Anayasa Mahkemesi seçimlerine ilişkin uyarıda bulundu.

Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da eylül ayından bu yana "seçilemeyen" hakimlerin ciddi bir tehdit oluşturduğuna işaret eden Fajon, "Mahkeme üyeleri seçilemezse Karadağ'ın AB'ye katılım müzakereleri tehlikeye girebilir. Anayasa Mahkemesi ve üyelerinin seçimi AB için önceliğin önceliğidir." ifadelerini kullandı.

Fajon, 23 Ocak'ta konuya ilişkin Brüksel'e rapor sunacağını belirterek, "Umuyorum bu tarihten önce olumlu haberler alırım. Anayasa Mahkemesi, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve seçim için son derece önemli bir kurum." diye konuştu.

Djurovic de Anayasa Mahkemesi üyeliği için başvuran adaylarla görüşeceğini belirterek, sorunun en kısa sürede çözüme kavuşacağı temennisinde bulundu.

Üyelerin seçileceği meclis oturumunun en yakın zamanda yapılması için çalışma arkadaşlarıyla da görüşeceğini vurgulayan Djurovic, "Karadağ'ın önüne çıkan engelleri en kısa sürede aşacağına ve AB yoluna devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Bu arada, Anayasa Mahkemesi üyeleri Karadağ Meclisince seçilirken, 7 hakimden oluşan Karadağ Anayasa Mahkemesinde eylül ayından bu yana 3 üye bulunduğundan, mahkeme faaliyetlerini yürütemiyor.

Eylül ve ekim aylarında düzenlenen oturumlarda gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 4 hakim seçilemezken, yeniden yapılacak oylama için 27 adayın başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Karadağ'da 5 aydır devam eden hakim sorununun en kısa sürede çözüme ulaştırılması bekleniyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem oldu
DÜNYA Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Paris'te scooter kullanımı yasaklanacak mı?
DÜNYA Paris'te scooter kullanımı yasaklanacak mı?
Son 5 yılın en kötü kazası! Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düşmüştü: 68 kişi öldü, 4 kişi aranıyor! - Dünya haberleri
DÜNYA Son 5 yılın en kötü kazası: 72 kişiyi taşıyan uçak ...
Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Arnavutluk'ta korkutan deprem
Macaristan'da Rusya anketi: "Halk yaptırımlara karşı"
DÜNYA Macaristan'da kritik Rusya anketi
Mali'de düzenlenen terör saldırısında 5 kişi öldü
DÜNYA Mali'de düzenlenen terör saldırısında 5 kişi öldü
Tarihte statü gösterisi olarak kullanılan birbirinden ilginç eşyaların anlamları!
DÜNYA Tarih boyunca statü göstergesi olarak kullanılan ...
Dünyanın en gizemli insanı 'Somerton Man' sırra kadem basan hikayesi! Somerton Man, adam,'Tamam Shud' olayı nedir ve kimdir?
DÜNYA Tarihin en gizemli adamının sırrı hala çözülemiyor!
Everest'in Ölüm Bölgesi "Cehennemi yaşamak demek!" Vücuda neler yaptığını duyunca şok olacaksınız!
DÜNYA Everest Dağı'nın ölüm bölgesinde neler yaşanıyor?
Bilim adına yapılan korkunç olaylar! Duyunca şok olacaksınız!
DÜNYA Bilim adına yapılan utanç verici deneyler!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.