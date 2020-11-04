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HaberlerGündemYeni koronavirüs kısıtlaması açıklandı! Kuaförler ve berberler kapanacak mı? Kuaförler ve berberler saat kaça
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Yeni koronavirüs kısıtlaması açıklandı! Kuaförler ve berberler kapanacak mı? Kuaförler ve berberler saat kaça kadar açık?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin yeni tedbir kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada korona virüs kısıtlamalarından da bahsetti. Peki, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuaförler ve berberler kapanacak mı? Kuaförler ve berberler saat kaça kadar açık?

Yeni koronavirüs kısıtlaması açıklandı! Kuaförler ve berberler kapanacak mı? Kuaförler ve berberler saat kaça

Bir süredir vaka sayıların artış gösteriyor olması koronavirüs salgınına ilişkin kısıtlamaları yeniden gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Covid-19 virüsünün yayılmasını yavaşlatmak ve mücadeleyi güçlendirmek adına alınan yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları iş dünyasında kamuya, eğlenceden gıdaya pek çok sektörü ilgilendiriyor. Peki, alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında Kuaförler ve berberler kapanacak mı? Kuaförler ve berberler saat kaça kadar açık?

KUAFÖRLER VE BERBERLER KAÇA KADAR AÇIK?

Özel sektör ve kamudaki işletmelerde kapatma değil esnek mesai uygulaması teşvik edilecek. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacak. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafe, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonundaki hizmetler saat 22.00'de sona erecek.

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