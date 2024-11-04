Yeni pasaport ücretleri 2025 hesaplandı! 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmayan yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak hesaplandı. Bu gelişme sonrası yeni pasaport ücretleri 2025 araştırılmaya başlandı. Peki, 6 ay, 3 yıllık ve 10 yıllık pasaport harcı ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte 2025 yeni pasaport ücretleri…
Yeni pasaport ücretleri 2025 son dakika zam haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2024 yılı için yüzde 58,46 olan yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu. Her yıl yeniden değerleme oranı kapsamında belirlenen pasaport ücretleri, harç tutarında artışa gidilmesi dolayısıyla Kasım 2024 itibarıyla yeniden fiyatlandırıldı. Bu gelişme sonrası‘’2025 Yeni pasaport ücretleri ne kadar oldu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 6 ay, 3 yıllık ve 10 yıllık pasaport harcı ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar…
2025 YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2024 yılı için yüzde 58,46 olan yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak uygulanacak.
Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler ile trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.
Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı oranlar belirleme yetkisi bulunuyor.
Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.
PASAPORT ÜCRETLERİ 2025 NE KADAR?
Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:
6 aya kadar: 2.359 TL (1.639 TL)
1 yıl: 3.448 TL (2.396.660 TL)
2 yıl: 5.631 TL (3.912 TL)
3 yıl: 8.000 TL (5.558 TL)
3 yıldan fazla: 11.274 TL (7.833 TL)