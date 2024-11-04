Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi YENİ PASAPORT ÜCRETLERİ 2025: Yeniden değerleme oranı belli oldu! 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık pasaport harcı ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

        Yeni pasaport ücretleri 2025 hesaplandı! 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri ne kadar oldu?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. Henüz Resmi Gazete'de yayımlanmayan yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak hesaplandı. Bu gelişme sonrası yeni pasaport ücretleri 2025 araştırılmaya başlandı. Peki, 6 ay, 3 yıllık ve 10 yıllık pasaport harcı ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zam geldi? İşte 2025 yeni pasaport ücretleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 15:57 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni pasaport ücretleri 2025 son dakika zam haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Yeni yılda uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. 2024 yılı için yüzde 58,46 olan yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 oldu. Her yıl yeniden değerleme oranı kapsamında belirlenen pasaport ücretleri, harç tutarında artışa gidilmesi dolayısıyla Kasım 2024 itibarıyla yeniden fiyatlandırıldı. Bu gelişme sonrası‘’2025 Yeni pasaport ücretleri ne kadar oldu?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 6 ay, 3 yıllık ve 10 yıllık pasaport harcı ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar…

        2

        2025 YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2025 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Buna göre, 2024 yılı için yüzde 58,46 olan yeniden değerleme oranı 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak uygulanacak.

        Yeni yılda motorlu taşıtlar vergisi, harçlar, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler ile trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.

        3

        Cumhurbaşkanı’nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranından farklı oranlar belirleme yetkisi bulunuyor.

        Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor.

        4

        PASAPORT ÜCRETLERİ 2025 NE KADAR?

        Cumhurbaşkanı’nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

        6 aya kadar: 2.359 TL (1.639 TL)

        1 yıl: 3.448 TL (2.396.660 TL)

        2 yıl: 5.631 TL (3.912 TL)

        3 yıl: 8.000 TL (5.558 TL)

        3 yıldan fazla: 11.274 TL (7.833 TL)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Sakatlık kabusu!
        Sakatlık kabusu!
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        Bir 'sincap' ABD Başkanlık Seçimi'ni değiştirir mi?
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Bir çocuk annesi ve 25 yaşındaydı! Öldüren güven!
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"