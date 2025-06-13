Yeni trafik kanunu yeniden görüşülecek

Trafikte can kayıplarını önleme ve sürücülerin kurallara uymasını teşvik etmek amacıyla başlatılan, “trafik güvenliği” projesi ve “sıkı denetim” çalışmaları sonucunda kesilen trafik cezalarına vatandaşlardan büyük tepki gelmesi üzerine bu konu iktidarın radarına alındı.

İçişleri Bakanlığı, seyir hızını düşüren tabelaları incelemek üzere komisyon kurarken, radar cezaları konusunda CİMER’e gelen yoğun başvurularda haklılık payı görülünce sulh ceza mahkemeleri devreye alındı. Cezaların toplu şekilde iptal edilmesi söz konusu değil ancak vatandaşların dilekçe ile sulh ceza hakimliklerine başvurmaları durumunda bu cezalar iptal ediliyor.

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Bu arada hız limit tabelaları ve trafik uygulamalarından kaynaklı sorunları çözmek üzere kurulan komisyon çalışmalarını tamamlayana kadar, Meclis’te bekleyen yeni Trafik Kanun Teklifi, komisyona geri çekilecek. Teklif, komisyon mevcut sıkıntıları giderdikten sonra tekrar gündeme gelecek. AK Parti’de yapılan değerlendirmelerde; vatandaşın cezaların yüksekliğinden şikayetçi olmadığı, hız limiti uygulamalarından ve uyarı işaret ve tabelalarından kaynaklı problemlerden şikayet ettiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı, 30 Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında 13 gün boyunca, “Yolun sonu bayram olsun” diyerek trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarma amaçlı bir proje başlattı. Türkiye’nin dört bir yanında hem şehirlerarası yollarda hem de şehir içinde, 68 bin 829 polis ve jandarma personeli ile trafik denetimleri başlatıldı. Alkol kontrolünün yanı sıra bin 485 mobil radar ile gece-gündüz hız kontrolleri yapıldı. Drone ve helikopterlerle, 6 bin 339 saat havadan denetim sağlandı. Şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde 3 bin gizli yolcu ile denetimler gerçekleştirildi. 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde 500 bin 704 aracın yüz yüze denetimi yapıldı. 2 bin 688'i otoyollarda, 12 bin 465'i de diğer yollarda olmak üzere günde ortalama 15 bin 153 araca hız nedeniyle cezai işlem uygulandı. YOĞUN ŞİKAYET YAĞDI REKLAM Yeni trafik yasası, TBMM gündeminde yasalaşmayı beklerken yapılan bu uygulama vatandaşların tepkisine de yol açtı. Şikayetlerin yoğunlaştığı alanlar şöyle: *Mobil radar cihazlarının konulduğu yerlerde eskiden cihazın 200-300 metre önüne radar ya da yol kontrol uyarı tabelası yerleştiriliyordu. Mevcut uygulamada mobil radar cihazının hemen önüne tabela konuluyor.

*Bazı yerlerde hız sınırı 80-90-110-120 kilometre olmasına rağmen, hemen bu tabelaların arkasına hız sınırını 70-50-30 km gösteren tabelalar konuluyor. Bu tabelaların hemen altına da mobil radar cihazları yerleştiriliyor. Bu, vatandaşa tuzak kurmak anlamına gelir. *Meskun mahal alanlarında, yaya geçitlerinde, okul önlerinde radar cihazları ile fizik kanunlarına aykırı olarak hız sınırı uygulaması yapılıyor ve mobil radarlar buralara yerleştiriliyor. *Hız sınırının oransal olarak aşıldığı gerekçesiyle çok yüksek radar cezaları uygulanıyor. *Bu cezalar ekonomik olarak Maliye’ye gelir sağlamak amacıyla kesiliyor iddiası gündeme geldi. ÖNCE KOMİSYON KURULDU REKLAM Hükümete ulaşan şikayetler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı karayollarındaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurdu. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları gözden geçirilecek, hatalı olanlar düzenlenecek. Bu arada sosyal medyada birçok uzun yol şoförü ve özel araç sürücüsü yaşanan kaotik durumu anlatan videolar çekip, şikayetlerini paylaştı. Bu durum, siyasi partilerin de gündemine geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl trafik cezaları için 21 milyar lira hedef belirlendiğini ancak 43 milyar lira toplandığını söyledi. Bu yıl belirlenen hedefin 55 milyar lira olduğunu belirten Davutoğlu, yılın ilk 4 ayında 54 milyar lira ile hedefin tutturulduğunu vurguladı. Son bir ayda ise çok yüksek miktarda sürücülere ceza kesildiği belirtilirken Davutoğlu, 110 km limit yazan tabelanın arkasına 50 km limitli tabela konulduğunu ve bu sürücülere ceza yazıldığını söyledi.