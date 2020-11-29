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HaberlerParaYeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu
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B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 lira olacak

Çeşitli vergi ve harç tutarlarında, yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artışa gidilecek. 1-3 yaş aralığında olan otomobilin motorlu taşıtlar vergisi motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira, 1301 - 1600 cc arasında olanlar için 1830 lira, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 3 bin 234 lira olarak uygulanacak. Bu yıl 751,70 lira olarak uygulanan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 lira olacak.  Yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonlar için harç tutarı ise 2 bin 6 liraya çıkacak

Yeni yılda uygulanacak vergi ve harçlar belli oldu
AA

Yeni yılda, çeşitli vergi ve harç tutarları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 9,11 artırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Bu oran, 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

Cumhurbaşkanının, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20`sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etme yetkisi bulunuyor.

Derlenen bilgilere göre, örneğin 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 964 liradan 1051 liraya çıkacak.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 - 1600 cc arasında olan otomobiller için MTV, 1678 liradan 1830 liraya, 1601 - 1800 cc arasında olanlar için 2964 liradan 3234 liraya, 1801 - 2000 cc arasında olanlar için 4 bin 670 liradan 5 bin 95 liraya ve 2001 - 2500 cc arasında olanlar için ise 7 bin 3 liradan 7 bin 640 liraya yükselecek.

EHLİYET VE PASAPORT HARÇLARINDAKİ ARTIŞLAR

Bu yıl 751,70 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2021 yılında 820,10 liraya çıkacak. A sınıfı ehliyet harçları ise 249,30 liradan 272 liraya artırılacak.

Pasaport harçlarında ise süresi 6 ay olanlar için 227,20 lira, 1 yıl olanlar için 332,10 lira, 2 yıl olanlar için 542,20 lira, 3 yıl olanlar için 770,20 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1085,40 lira alınacak.

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefonlar için 2020 yılında 1838,70 lira olarak uygulanan harç tutarı ise yeni yılda 2 bin 6 lira olarak ödenecek.

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