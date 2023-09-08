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        Haberler Dünya Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem

        Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem

        Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:30 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:30
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        Yeni Zelanda'da 6,6 büyüklüğünde deprem
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        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec Adaları olduğunu duyurdu.

        Yerin 89,8 kilometre altında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

        Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Yeni Zelanda
        #Deprem
        #dünya
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